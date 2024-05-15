سيارة "OMODA5" تحصل على شهادة السلامة العالمية فئة 5 نجوم من برنامجي E-NCAP و A-NCAP

على سبيل المثال، أثناء التنقل اليومي أو القيادة بسرعة عالية، إذا قامت المركبة المسبقة/ السيارة التي أمامك بفرملة مفاجئة، يمكن لنظام المساعدة في القيادة الذكي لـ OMODA 5 أن يشعر بالمخاطر مسبقًا ويساعد في الفرملة في الوقت المناسب لمنع التصادمات. إذا كان السائق مشتتًا أو انحرف عن المسار بسبب التعب، يقوم نظام (تحذير الخروج عن المسار) بتنبيه السائق بسرعة وتصحيح المسار لمنع الأخطار المحتملة. يراقب نظام رصد النقاط العمياء يحرص على حماية المناطق الخطرة التي غالبًا ما يتم تجاهلها. تواجد هذه الميزات الذكية لا يعزز فقط سهولة القيادة فحسب، ولكنه يبني أيضًا حاجزًا أمانًا للركاب في اللحظات الحرجة.