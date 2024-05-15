سيارة "OMODA5" تحصل على شهادة السلامة العالمية فئة 5 نجوم من برنامجي E-NCAP و A-NCAP

حصدت سيارة OMODA 5 لشركة "أمودا" أكثر العلامات التجارية المفضلة لدى جيل الشباب في أنحاء العالم، على تصنيفات السلامة من فئة 5 نجوم من E-NCAP و A-NCAP، وهما من أكثر شهادات السلامة العالمية الموثوقة والصارمة للمركبات الجديدة.
ويعد التصنيف شهادة عالمية على الأداء المتميز للسيارة في مجال السلامة وضمان الجودة الممتازة، مما يعزز مسار "أمودا" التي تضع الجودة في أولوياتها، في التوسع العالمي في المستقبل، وقيادة التحولات المستمرة في صناعة السيارات العالمية.
وحقق OMODA 5 الطراز الأول العالمي لشركة "أمواد"، درجات تفوق بكثير على المتوسط الصنفي في الاختبارات الأوروبية والآسيوية للسلامة، وبرز قوتها العالية في مجال السلامة بين منافسيها في الفئة.
وأظهرت OMODA 5 في اختبارات السلامة لـ "حماية الركاب الصغار" و"المساعدة في السلامة"، قدرات تفوق بشكل كبير متوسط الصناعة. وفي اختبار E-NCAP حققت نتائج مثيرة للإعجاب بنسبة 87٪ و 88٪ على التوالي، وفي اختبار A-NCAP حصلت على نتائج بنسبة 88٪ و 83٪، مما يظهر مواد OMODA 5 الصلبة والمتعاونة وإرثها التقني العميق في مجال سلامة السيارات.
وصممت شركة أومودا موديلها OMODA 5 لتلبيّ معايير السلامة العالمية بخمس نجوم لضمان سلامة المستخدمين في جميع أنحاء العالم، خصوصاً وأن موضوع السلامة في صناعة السيارات يعتبر موضوع مهم ورئيسي.
فيما يتعلق بالهيكل الخارجي، تستخدم OMODA 5 الفولاذ عالي القوة، حيث يغطي ما يصل إلى 78٪ من المركبة. وفي نقاط التصادم الرئيسية، يستخدم فولاذ عالي القوة جدًا بقوة شد تبلغ 1500 ميجا بكسل وفولاذ مشكّل حراريًا، مما يجعل صلابة هيكل OMODA 5 متينة وقوية كالحديد.
وتعتمد OMODA 5 بشكل مبتكر على تصميم "هيكل يمتص الطاقة في قفص"، يجمع بين مزايا الخفة والقوة العالية واستخدام مواد كافية ووفيرة، يمكنه أن يحيط بالركاب مثل "شرنقة حديدية" أو "درع حديدي"، مما يعزز بشكل كبير قدرة امتصاص الطاقة والدعم في سيناريوهات التصادم المختلفة، ويحمي تمامًا سلامة حجرة الركاب ويقلل بشكل فعال من الإصابات للركاب. بالإضافة إلى ذلك، يتميز OMODA 5 بتصميم توزيع الضغط على ثلاث مسارات وتصميم صناديق امتصاص الطاقة المزدوجة من الجانبين. سواء كانت الاصطدامات من الأمام أو الجانب، فإنه يضمن سلامة الكابينة ويمتص ويفرق الطاقة الناتجة عن الاصطدام بشكل فعال. بالاقتران مع أحزمة الأمان ذات الحمولة المحدودة ووسائد الهواء كأنظمة ضبط، فإنه يضمن سلامة السائقين والركاب.
وتتفوقOMODA 5 السلامة النشطة، فهي مجهزة بتقنيات متقدمة لمساعدة القيادة الذكية، بما في ذلك كاميرا بانورامية بزاوية 360 درجة، ونظام تحكم في السرعة الكاملة ACC (التحكم التكيفي في السرعة)، ونظام الفرملة التلقائية AEB وكشف نقاط العمياء BSD وتحذير الحركة العابرة الخلفية RCTA وتحذير الخروج عن المسار LDW ومنع الخروج عن المسار LDP بالإضافة إلى 16 تقنية ذكاء للسلامة الشاملة، مما يضمن سلامة جميع السائقين والركاب في جميع الجوانب.
على سبيل المثال، أثناء التنقل اليومي أو القيادة بسرعة عالية، إذا قامت المركبة المسبقة/ السيارة التي أمامك بفرملة مفاجئة، يمكن لنظام المساعدة في القيادة الذكي لـ OMODA 5 أن يشعر بالمخاطر مسبقًا ويساعد في الفرملة في الوقت المناسب لمنع التصادمات. إذا كان السائق مشتتًا أو انحرف عن المسار بسبب التعب، يقوم نظام (تحذير الخروج عن المسار) بتنبيه السائق بسرعة وتصحيح المسار لمنع الأخطار المحتملة. يراقب نظام رصد النقاط العمياء يحرص على حماية المناطق الخطرة التي غالبًا ما يتم تجاهلها. تواجد هذه الميزات الذكية لا يعزز فقط سهولة القيادة فحسب، ولكنه يبني أيضًا حاجزًا أمانًا للركاب في اللحظات الحرجة.
وأثبتت OMODA 5 أن المساعدة الذكية للقيادة على مستوى عالي لا توفر فقط تجربة قيادة مريحة، ولكنها توفر أيضًا حماية شاملة للركاب. في المستقبل، ستستمر أومودا في قيادة المعايير الجديدة في مجال سلامة القيادة الذكية، مما يجعل كل رحلة أكثر أمانًا ومتعة.
وتؤكد شركة "أومودا" كونها نجمة ناشئة في سوق السيارات العالمي، التزامها بصورة مستمرة وبالمسؤولية تجاه الجودة، حيث تصر على توفير منتجات عالية الجودة وخلق قيمة حقيقية للمستخدمين العالميين.
واكتسبت أومودا أكثر من 20 عامًا من خبرة تصنيع السيارات من شركتها الأم، وبالجمع بين خصائص سيارات الدفع الرباعي الشخصية المتعددة الاستخدامات وضعت نظامًا لتقييم الجودة يركز على تجربة المستخدم، وتقدم دائمًا منتجات تتجاوز التوقعات.
وتقنيات التصنيع لسيارة OMODA 5 ، كتقنيات اللحام المتقدمة تحقق خياطة لحام متساوية في نقاط اتصال أجزاء الصفائح المعدنية، مما يعزز الجودة البصرية للهيكل ويحسن ختمه، وتضمن استقرار وموثوقية قوة الهيكل للمركبة.
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OMODA: https://nov.wjx.cn/vm/wJMj8xn.aspx