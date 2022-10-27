السديس يدشن الخطة الخمسية للمعهديْن والكليتيْن بالمسجد الحرام

من جانب آخر أطلق الدكتور السديس مشروع التطوير الإداري، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الجودة الإدارية، وتمكين القدرات البشرية وبرنامج تجويد العلم الذي يهدف إلى تعزيز المخرجات التعليمية للطلاب الخريجين؛ مشيدًا بتكثيف الجهود في خدمة حفاظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوسيع مسارات مسابقة حفاظ الحرمين، وتوفير كل الدعم لإنجاح المسابقة.