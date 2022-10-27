السديس يدشن الخطة الخمسية للمعهديْن والكليتيْن بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، الخطة الخمسية للمعهديْن والكليتيْن بالمسجد الحرام في قسميْهما الرجالي والنسائي.
وأكد أن الخطة الخمسية تنبثق منها أهداف وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية في بناء خطة استراتيجية موحدة للمنظومة التعليمية، وبناء خطط تطويرية للبرامج التربوية والتعليمية والعلمية، وإيجاد بيئة مستقرة محفزة لجلب الكوادر الوظيفية المتميزة، والارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال دعمها بالبرامج العلمية والأنشطة اللاصفية، والقدرة على تلبية احتياجات المنظومة بضمان الاستدامة المالية.
وتهدف وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية، إلى ضمان تحقيق التوجهات الاستراتيجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنفيذ الخطة الخمسية ومتابعتها وتقييمها المستمر بمتابعة من معالي الرئيس العام.
من جانب آخر أطلق الدكتور السديس مشروع التطوير الإداري، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الجودة الإدارية، وتمكين القدرات البشرية وبرنامج تجويد العلم الذي يهدف إلى تعزيز المخرجات التعليمية للطلاب الخريجين؛ مشيدًا بتكثيف الجهود في خدمة حفاظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوسيع مسارات مسابقة حفاظ الحرمين، وتوفير كل الدعم لإنجاح المسابقة.