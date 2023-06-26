تبريد الطرق وإسعاف "طميّة".. اختراعات مبتكرة وذكاء اصطناعي تخدم الحجاج

وطبقت أمانة العاصمة المقدسة مجموعة من الحلول الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم، حيث تم توفير عدد من التطبيقات الذكية لتشغيل مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة، وتحسين الأداء عبر إعادة هندسة العمليات وتحويل أعمال الوحدات التنظيمية لتصبح إلكترونية، ورصد ميداني للملاحظات مع إمكانية إضافة مقاطع فيديو وصوت وموقع جغرافي، بحيث تتم معالجة هذه الملاحظات بسرعة وإصدار تقارير بالحلول وفق أحدث التقنيات.