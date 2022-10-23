"مركز الملك سلمان للإغاثة" ينظم برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبيه عن "مهارات المتحدث الإعلامي"

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -ممثلًا في إدارة الموارد البشـرية- بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمقره في الرياض، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "مهارات المتحدث الإعلامي"، قدّمه الخبير الإعلامي محمد بن علي القاضي، خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر 2022م، بمشاركة 27 موظفًا من مختلف إدارات وقطاعات المركز.
وجرى خلال البرنامج تعريف المشاركين بالمفاهيم والقيم الإعلامية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتحدث أمام الكاميرات والإجابة على أسئلة الإعلاميين، إضافة إلى تقديم أفضل الممارسات الاحترافية في مجال التواصل الإنساني، كما تَضمن البرنامج تطبيقات عملية للظهور الإعلامي والتحدث للجمهور وإجراء حوارات وجلسات إعلامية مصورة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات منسوبي المركز، وتأهيلهم كمتحدثين إعلاميين متمكنين؛ لنقل وإبراز الدور الإنساني الريادي للمملكة إعلاميًّا على كل المستويات.