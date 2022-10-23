"مركز الملك سلمان للإغاثة" ينظم برنامجًا تدريبيًّا لمنسوبيه عن "مهارات المتحدث الإعلامي"

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -ممثلًا في إدارة الموارد البشـرية- بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمقره في الرياض، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "مهارات المتحدث الإعلامي"، قدّمه الخبير الإعلامي محمد بن علي القاضي، خلال الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر 2022م، بمشاركة 27 موظفًا من مختلف إدارات وقطاعات المركز.