"الأرصاد" تنبه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح شديدة وموجة باردة مع تكون للصقيع

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، ورياح شديدة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة .