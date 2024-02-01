"الأرصاد" تنبه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح شديدة وموجة باردة مع تكون للصقيع

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والرياض والشرقية وحائل والجوف وتبوك والشمالية .
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، ورياح شديدة على البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة .
وتشهد منطقة جازان رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة والغاط وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد منطقة تبوك موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وكذلك تشهد منطقة الجوف والحدود الشمالية موجة باردة وتكون الصقيع، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.