4 فرص عقارية في مزاد قلائد

تعلن شركة الثروة الأولى العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد “قلائد” المدمج، وذلك يوم الأحد 27 أكتوبر 2024م حضوريًا في قاعة التخصصي بمدينة الرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساءً.