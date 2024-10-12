4 فرص عقارية في مزاد قلائد

تعلن شركة الثروة الأولى العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد “قلائد” المدمج، وذلك يوم الأحد 27 أكتوبر 2024م حضوريًا في قاعة التخصصي بمدينة الرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساءً.
ويعرض المزاد 4 عقارات تجارية سكنية، والتي تعدّ فرصًا ذهبية للمستثمرين؛ 3 أراضٍ متعددة الاستخدام على طريق الملك سلمان بمساحة إجمالية 6,596.20 مترًا مربعًا، والعقار الرابع كمباوند بحي غرناطة بمساحة 84,924 مترًا مربعًا، يتكون من 90 فيلا مزدوجة (دوبلكس) وملاحق عبارة عن صالة رياضية ومسبح وملاعب.
وتستهدف العقارات شريحة المستثمرين في المشاريع المدرة للدخل.
ويعتبر المزاد فرصة لكبار المستثمرين والمطورين والراغبين في الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة الثروة الأولى العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0542430000 - 0550444360 - 920003566.