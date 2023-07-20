400 أسرة.. "كهاتين" تقدم 498 ألف ريال دعمًا إضافيًّا لعائلات الأيتام الأشد احتياجًا

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عواض بن عطية الله البشري، أن الجمعية تعمل على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين مع الاهتمام بالجانب الإغاثي لتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة للأسر الأشد احتياجًا من خلال نتائج البحث الاجتماعي الدوري والتتبعي الذي يقوم به فريق عمل الجمعية المتخصص.. وقد شَمِلَ الدعم الإضافي البالغ 498 ألف ريال حوالى 400 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية المتنوعة.