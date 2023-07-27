"تعليم الطائف" تعتمد حركة نقل مديري ومديرات المدارس ووكلائها

اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، حركة النقل لمديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1445هـ، ضمن الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم.
وأوضح "الشريف" أن الحركة شملت (46) مديرًا و(٥٣) مديرة و(٥٠) وكيل مدرسة و(٢٧) وكيلة مدرسة.
وأكد أن استلام خطابات التكليف؛ سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 26 محرم 1445هـ من مكاتب التعليم، وستكون المباشرة في المدارس الجديدة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 28 محرم 1445هـ.
وعبّر "الشريف" عن أمنياته لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم المكلفين، بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الجديدة؛ متمنيًا لهم التوفيق والسداد.