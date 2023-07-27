"تعليم الطائف" تعتمد حركة نقل مديري ومديرات المدارس ووكلائها

وأكد أن استلام خطابات التكليف؛ سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 26 محرم 1445هـ من مكاتب التعليم، وستكون المباشرة في المدارس الجديدة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 28 محرم 1445هـ.