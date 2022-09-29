وزير الثقافة يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر موندياكلت بالمكسيك

وكان وزير الثقافة قد رأس المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية لمؤتمر السياسات الثقافية ممثلًا للمملكة؛ حيث ركزت المشاورات على 4 أهداف رئيسية تمثلت في: التعرف على التوجهات الوطنية والإقليمية للسياسات الثقافية لدى الدول، وتحديد وتحليل التحديات والفرص للسياسات الثقافية في جميع أنحاء المنطقة، ودعم إدراج الثقافة في أجندة التوجهات الإقليمية، وتحديد الأولويات التي يمكن أن تسهم في البيان الختامي للموندياكلت، وعُقدت ست اجتماعات خلال الفترة من 20 ديسمبر 2021 إلى 25 يوليو 2022م، أثمرت عن مخرجات متفق عليها من الدول العربية.