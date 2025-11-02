شراكة استراتيجية بين شركة وسام الطب القابضة ومجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية لإنشاء مستشفى متخصص في أمراض الدم والأورام بالمملكة العربية السعودية

على هامش أعمال ملتقى الصحة العالمي الذي عقد بمدينة الرياض خلال الفترة ما بين 27-30 اكتوبر 2025م، قامت شركة وسام الطب القابضة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية، لإنشاء مستشفى متخصص في أمراض الدم والأورام بمدينة الرياض.
ويمثل دخول مجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية، والتي تعد من أكبر شبكات الرعاية الصحية في ولاية ميشيغان والمشغلة لمعهد كارمانوس للأورام، السوق السعودي لتقديم خدمات متكاملة لمرضى الدم والأورام، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 نحو رفع جودة الرعاية وتوطين الكفاءات الطبية والتقنيات الحديث نقطة تحول نوعية في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة بالمملكة.
وتقوم شركة وسام الطب القابضة بإدارة مركز أمراض الدم والأورام في مدينة الرياض، المملوك للمجموعة، وهو مركز يقدم خدمات متعددة ومتكاملة لمرضى الدم والأورام، عبر نخبة من الاستشاريين السعوديين وطواقم العمل الطبية ذات الكفاءة العالية، وتشمل خدمات المركز الفحوصات السريرية والمخبرية المتقدمة، بالإضافة للأشعة، كما تمتد إلى العلاج الكيماوي، والمركز الآن بصدد بدء تقديم خدمات العلاج الإشعاعي وجراحة اليوم الواحد، وخلال السنوات الثلاث الماضية زار المركز أكثر من 60 ألف مريض، منهم 15 ألف لتلقي العلاج.
وهذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الطب التخصصي والبحث العلمي، وتحقيق عدة أهداف، تتمثل في مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الأورام المتخصصة في القطاع الخاص، وتخفيف العبء عن المستشفيات المرجعية الحكومية، والاستفادة من الخبرة الإكلينيكية، والتشغيلية لمجموعة مكلارين ومعهد كارمانوس في تطوير الأبحاث والعلاجات المتقدمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية وتطوير مهني مشتركة للأطباء والتمريض والإداريين السعوديين، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتقنيات الأمريكية إلى المملكة، بما يضمن تقديم رعاية علاجية وتشخيصية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وسيضم مستشفى أمراض الدم والأورام الجديد في الرياض 75 سريرًا، منها 10 أسرّة للعناية المركزة و4 أسرّة لزراعة نخاع العظم. كما سيضم أكثر من 30 عيادة خارجية، و24 وحدة للعلاج الكيميائي، وغرفتي عمليات، مما يوفر رعاية شاملة للمرضى.
ومن المتوقع أن يبدأ المستشفى التشغيل في عام 2029. وفي عامه التشغيلي الأول، كذلك من المتوقع أن يستقبل المستشفى أكثر من 7000 زيارة خارجية وأكثر من 2100 حالة علاج. كما من المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 23000 زيارة خارجية و7000 حالة علاج بحلول العام الخامس.
وبهذه المناسبة، تحدث الأستاذ فهد إبراهيم الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة وسام الطب القابضة، قائلا: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في الاستثمار الصحي طويل الأمد، من خلال مشروع نوعي يضيف قيمة حقيقية للقطاع الصحي في المملكة. نفخر بإطلاق هذا التعاون مع مجموعة مكلارين ذات الخبرة العالمية في طب الأورام، ونتطلع معًا لتقديم خدمات طبية متخصصة بمعايير عالمية وجودة استثنائية في قلب العاصمة الرياض."
من جانبه، قال الدكتور بارتون بكستون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة مكلارين الصحية، أحد الشركات التابعة لمجموعة مكلارين للرعاية الصحية: "يمثل دخولنا السوق السعودي مرحلة توسعية هامة لمجموعة مكلارين. نؤمن بأن هذه الشراكة مع وسام الطب القابضة، ستسهم في نقل خبراتنا الممتدة في علاج الأورام، وستمكننا من تقديم خدمات بمعايير معهد كارمانوس العالمية داخل المملكة، بما يعزز مسيرة التحول الصحي ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة للمرضى."
الجدير بالذكر، أن وسام الطب القابضة هي شركة استثمارية سعودية تأسست عام 2023م، ومتخصصة في الاستثمار في القطاع الصحي، وتتبنى الشركة نهجاً استثمارياً يركز على القطاعات الاستراتيجية والأساسية للمنظومة الصحية بالمملكة، مع التركيز على تحقيق عوائد وأرباح على المدى الطويل، وتسعى الشركة لبناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة دعما لتوطين الصناعات الطبية بقطاع الرعاية الصحية وفقا لمستهدفات التحول الصحي في رؤية المملكة2030.
أما ماكلارين للرعاية الصحية، والتي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية، ملتزمة بتقديم رعاية صحية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية الحديثة بأقل التكاليف الممكنة. يعمل في منظومة ماكلارين 20,000 موظف بدوام كامل وجزئي ومتعاقد، وتشمل 12 مستشفى في ميشيغان، ومراكز جراحة خارجية، ومراكز تصوير إشعاعي، وشبكة من أطباء الرعاية الأولية والتخصصية تضم 640 عضوًا، وخدمات الرعاية المنزلية، وخدمات الحقن الوريدي، وخدمات الرعاية التلطيفية، وخدمات الصيدلية، وشبكة من المختبرات السريرية. تُدير ماكلارين أكبر شبكة من مراكز ومقدمي خدمات علاج السرطان في ميشيغان، مدعومة بمعهد كارمانوس للسرطان، وهو مركز شامل لعلاج السرطان معتمد من المعهد الوطني للسرطان.