شراكة استراتيجية بين شركة وسام الطب القابضة ومجموعة مكلارين الأمريكية للرعاية الصحية لإنشاء مستشفى متخصص في أمراض الدم والأورام بالمملكة العربية السعودية

أما ماكلارين للرعاية الصحية، والتي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، فهي منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية، ملتزمة بتقديم رعاية صحية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية الحديثة بأقل التكاليف الممكنة. يعمل في منظومة ماكلارين 20,000 موظف بدوام كامل وجزئي ومتعاقد، وتشمل 12 مستشفى في ميشيغان، ومراكز جراحة خارجية، ومراكز تصوير إشعاعي، وشبكة من أطباء الرعاية الأولية والتخصصية تضم 640 عضوًا، وخدمات الرعاية المنزلية، وخدمات الحقن الوريدي، وخدمات الرعاية التلطيفية، وخدمات الصيدلية، وشبكة من المختبرات السريرية. تُدير ماكلارين أكبر شبكة من مراكز ومقدمي خدمات علاج السرطان في ميشيغان، مدعومة بمعهد كارمانوس للسرطان، وهو مركز شامل لعلاج السرطان معتمد من المعهد الوطني للسرطان.