أمطار غزيرة تشهدها "الطائف".. و70 فِرقة ميدانية من الأمانة باشرت الحالة

وأوضحت الأمانة في بيان لها، ورد لـ"سبق"، أنها أنجزت خطة استباقية للحالة المطرية بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، وعملت على نظافة القنوات، والتأكد من فاعلية أدائها، وتنظيف المناهل المؤدية إلى العبَّارات وفق خطة الصيانة الوقائية المطبقة، كما نشرت فِرقًا لرصد تجمعات المياه، والتعامل معها، وتشغيل المضخات التي تتولى سَحب وشفط المياه في الأنفاق ضمن خطة الطوارئ. كما خصصت الأمانة فِرقًا للتدخل السريع وقت الحاجة، وفي المواقع غير المخدومة بشبكة للتصريف والمواقع الحرجة.