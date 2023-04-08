أمطار غزيرة تشهدها "الطائف".. و70 فِرقة ميدانية من الأمانة باشرت الحالة
تصوير: ماجد عسيري
شهدت "الطائف" هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة؛ وذلك بعد سحابة سوداء غطت المحافظة، وأخفت أشعة الشمس عصر اليوم حتى موعد الهطول، الذي جاء قبيل موعد الإفطار، واستمر لما بعده، في الوقت الذي يُتوقع فيه استمرار الأمطار بغزارة وفقًا للتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.
وانتشرت دوريات الجهات الأمنية، بما فيها الدفاع المدني، في شوارع المحافظة، وتابعت الحركة ومجرياتها تزامنًا مع هطولات الأمطار التي ما زالت مستمرة.
وكانت 70 فِرقة ميدانية مجهَّزة بالمعدات والآليات، تابعة لأمانة الطائف، قد باشرت متابعة واحتواء الحالة المطرية التي شهدتها "الطائف" خلال الساعات الماضية، وعملت على التعامل الفوري مع التجمعات المائية، والقضاء عليها، ومتابعة قنوات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة الدورية، ورفع المخلفات والأتربة التي جرفتها المياه إلى فتحتات التصريف.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، ورد لـ"سبق"، أنها أنجزت خطة استباقية للحالة المطرية بصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، وعملت على نظافة القنوات، والتأكد من فاعلية أدائها، وتنظيف المناهل المؤدية إلى العبَّارات وفق خطة الصيانة الوقائية المطبقة، كما نشرت فِرقًا لرصد تجمعات المياه، والتعامل معها، وتشغيل المضخات التي تتولى سَحب وشفط المياه في الأنفاق ضمن خطة الطوارئ. كما خصصت الأمانة فِرقًا للتدخل السريع وقت الحاجة، وفي المواقع غير المخدومة بشبكة للتصريف والمواقع الحرجة.
وبيّنت الأمانة أنها قامت بتهيئة الأودية وتنظيفها من الشوائب خلال الفترة الماضية؛ لضمان انسيابية تدفق السيول خلال موسم الأمطار، كما هيأت العبَّارات وقنوات التصريف كافة؛ لضمان أدائها بفاعلية، ووضعت الإمكانات كافة، الآلية والبشرية؛ لمواجهة المتغيرات المناخية.
كما رفعت الأمانة درجة الاستعداد بغرفة تلقِّي البلاغات للتفاعل الفوري مع أية ملاحظات أو تجمعات مائية في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، الواردة عبر هاتف البلاغات البلدية 940.
وأهابت أمانة الطائف بالأهالي والزوار للابتعاد عن مجاري السيول بالأودية والمستنقعات التي شكَّلتها الأمطار التي هطلت على أنحاء المحافظة.
كما بثت أمانة الطائف مجموعة من رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر المحتملة للحالات المطرية، وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه.. وأكدت تهيئة فِرق العمل لمباشرة البلاغات الواردة عبر نظام (بلدي) على الفور.