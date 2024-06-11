"السديس": لا مكان للشعارات السياسية في الحج وأمن الحرمين خط أحمر

وشدد على أنه لا مجال في الحج للشعارات السياسية أو الدعوات العنصرية والطائفية والمذهبية، أو التحزبات والجدالات والمهاترات، أو السجالات والملاسنات، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات؛ بل هو فريضة شرعية ورحلة إيمانية، قال تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، ويقول الحبيب المصطفى ﷺ: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) متفق عليه.