باللون الأحمر.. إنذاران لـ"الشرقية" من أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في الأحساء والعديد وبقيق، من السادسة مساء اليوم، حتى الثالثة من فجر غد الاثنين، وتستمر حتى الخامسة فجرًا بكل من الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.