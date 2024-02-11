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باللون الأحمر.. إنذاران لـ"الشرقية" من أمطار غزيرة وصواعق رعدية

حالة تشمل مدنًا عدة تصحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول
باللون الأحمر.. إنذاران لـ"الشرقية" من أمطار غزيرة وصواعق رعدية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية؛ متوقعًا استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في الأحساء والعديد وبقيق، من السادسة مساء اليوم، حتى الثالثة من فجر غد الاثنين، وتستمر حتى الخامسة فجرًا بكل من الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

وتَوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

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