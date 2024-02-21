أمانة العاصمة المقدسة تعلن تجهيز إمكاناتها وخططها التشغيلية لشهر رمضان

وركزت الأمانة في خطتها التشغيلية على وضع جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين المتعاقدين مع الأمانة، وتشكيل عدد من الفِرَق الفنية للإشراف على أعمال تشغيل وصيانة المرافق وشبكات الطرق، والأنفاق، والإنارة، والحدائق، والاستراحات العامة، وأماكن الخدمات، وشبكات تصريف السيول؛ حيث يوجد في مكة المكرمة أكثر من (18.000) شارع فرعي ورئيسي، و(58) نفقًا، و(114.000) برج وعمود إنارة، وأكثر من (70) جسرًا و(285) حديقة عامة، وشبكات ضخمة لتصريف السيول، وجميعها تحظى بعناية من قِبَل الأمانة للتأكد من سلامة أدائها بجودة عالية خلال فترة الموسم، كما تمت تهيئة مرافق مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة التي تستخدم من قِبَل المعتمرين، وتحتوي على استراحات ودورات مياه عامة يتم تشغيلها خلال رمضان للزوار، إضافة إلى تهيئة المواقف الموسمية الموجودة داخل مكة المكرمة، وإجراء كل الأعمال اللازمة من إنارة وتشجير ونظافة وأعمال سفلتة وغيرها، كما تمت تهيئة المرافق ودورات المياه العامة المنتشرة في أحياء مكة المكرمة.