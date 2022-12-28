"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في منطقة الضبية بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.
ووزع المركز، أمس الأول، 832 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة؛ حيث استفاد منها 832 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.
يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.
من ناحية أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحات القسطرة القلبية للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، المنفذ خلال الفترة من 22 حتى 30 ديسمبر 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 13 عملية جراحية متخصصة، تكلّلت جميعها بالنجاح التام.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.
إلى ذلك نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في العاصمة داكار بجمهورية السنغال، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر 2022م، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال البرنامج، بالكشف على 5.000 حالة، وتوزيع 1.150 نظارة طبية، فضلًا عن إجراء 402 عملية جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع المتّصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز، للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.