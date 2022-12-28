"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين في لبنان

ووزع المركز، أمس الأول، 832 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة؛ حيث استفاد منها 832 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.