استكشفها.. 500 مليون طائر مهاجر تُغرّد في رحاب المملكة سنوياً

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "الطيور المهاجرة رحلة آمنة في رحاب المملكة"؛ حيث "أكثر من 500 مليون طائر مهاجر يمر برحاب المملكة سنوياً"، مشيرة إلى أن أشهر الطيور المهاجرة المهدّدة بالانقراض "طائر القمري وطائر الحبارى".