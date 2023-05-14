استكشفها.. 500 مليون طائر مهاجر تُغرّد في رحاب المملكة سنوياً

تحت وسم #استكشفها وبمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن أكثر من 500 مليون طائر مهاجر؛ يُغرد في رحاب المملكة سنوياً.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "الطيور المهاجرة رحلة آمنة في رحاب المملكة"؛ حيث "أكثر من 500 مليون طائر مهاجر يمر برحاب المملكة سنوياً"، مشيرة إلى أن أشهر الطيور المهاجرة المهدّدة بالانقراض "طائر القمري وطائر الحبارى".
وتابعت، بحسب إنفوجرافيك، أن "من الطيور المهاجرة المسجّلة في المملكة "الوروار الأوروبي، وبلشون الليل، والنحام الوردي، والحمامة الخضراء".