حساب المواطن.. إيداع 3.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة مايو

وذكر مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 78%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 618 ألف مستفيد، مشكّلين 22% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.