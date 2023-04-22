طقس ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أنْ يستمرّ هطول أمطار رعدية متوسّطة إلى غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد، ورياح نشطة تؤدّي إلى جريان السيول على مناطق: الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتدُّ حتى مكة المكرمة، في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.