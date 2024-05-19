"الموارد البشرية" تطلق جائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الأولى

وأوضحت الوزارة أن الجائزة تنقسم إلى مسارين رئيسييْن؛ حيث يشمل المسار الأول ممارسات المسؤولية الاجتماعية؛ فيما يتضمن المسار الثاني مساهمات المسؤولية الاجتماعية، كما يحتوي كل مسار على مجموعة من الفئات يُقَيّم المرشحون فيها وفق معايير عالمية أو وفق البيانات التي ترصدها المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعيـة.