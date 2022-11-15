مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11096 نقطة

وكانت أسهم شركات: شاكر، والتطويرية الغذائية، وشمس، وكيان السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أميانتيت، وبحر العرب، ودلة الصحية، وريدان، وسيرا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93% و5.95%.