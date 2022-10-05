"النقل والخدمات اللوجستية" تُواصل تنفيذ حزمة من الأعمال على طرق

تُواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، جهودها في تنفيذ حزمة من الأعمال على شبكة طرقها في منطقة جازان، التي تبلغ أطوالها 2241كم؛ حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من أعمال التنفيذ والصيانة والسلامة لطرق منطقة جازان؛ لضمان جودة شبكة الطرق والبنية التحتية لها، لتبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 20 مشروعًا.