"السديس": رعاية خادم الحرمين لحفل تكريم الفائزين في "مسابقة الملك عبد العزيز" تعكس عناية الدولة بكتاب الله

وأكّد أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تُجسّد الاهتمام بالقرآن الكريم وتعظيمه، منوهًا إلى ما تنعم به بلادنا المباركة من أمن وأمان واستقرار، بفضل رعايتها للقرآن الكريم والسنة النبوية، عملًا وتطبيقًا.