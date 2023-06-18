"إحسان" تبدأ باستقبال طلبات الأضاحي إلكترونيًّا للعام الثالث على التوالي

يشار إلى أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، كلّفت بتأسيس منصة إحسان بموجب أمر سامٍ كريم، التي تحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية تعمل وفق حوكمة قوية ومحكمة؛ وهو ما أثمر عن وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 4 مليارات و100 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية، بالإضافة إلى لجنة شرعية تتأكد من امتثال كل الخدمات والمشاريع الخيرية المتاحة عبر المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ مما أسهم في تعزيز موثوقية التبرع وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بأسرع وقت ممكن وبكل يسر وسهولة.