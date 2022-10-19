"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 27298 مستفيداً في يوم واحد

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الثلاثاء 1444/3/22هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 27.298 مستفيداً، وتوزيع 84.982 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، و16 ألف سجادة.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و16.800 لتعقيم السجاد و250 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و15.400 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و1200 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تم 1350 كتيباً ومطوية و1990 خدمة تطويف، فيما استفاد 12.600 شخص من التوعية الرقمية، و84 ألف شخص من التوعية الميدانية.