"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 27298 مستفيداً في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و16.800 لتعقيم السجاد و250 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و15.400 لتر لتعقيم الأسطح، و250 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و1200 لتر معقمات الأيدي.