أغرب المدن.. "ماكوكو" مدينة السحر والصفيح في قلب أفريقيا كيف يصومون؟!

ويعيش سكان ماكوكو من المسلمين أجواء رمضان؛ حيث يعلن الزعيم بدء أيام الصيام، وغالبًا ما يتناسق مع ما تعلنه الدولة، ويبدأ النساء في صنع "العصيدة" وتصنع من اللحم، وكذلك "الدويا" وهي تحضر من اللحم والأرز والقمح وإلى جانبها السلطة، وتسمي "أذنجي" و"ساري"، وبعدها يتم تناول اللبن والشاي، ويقوم السكان بعمل الأطباق المحتوية على البقول والنشويات واللحم بكل أنواعه، وخاصة الأسماك.