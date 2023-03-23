أغرب المدن.. "ماكوكو" مدينة السحر والصفيح في قلب أفريقيا كيف يصومون؟!

تبدأ "سبق" في نشر تقارير عن أغرب المدن في العالم، وما هي عاداتهم وطقوسهم الرمضانية، ومدينة "ماكوكو" تعدّ واحدة من أسوأ المدن النيجيرية، وتقع بالقرب من مدينة لاغوس، ويطلق عليها مدينة الصفيح، ومدينة السحر؛ إذ يعيش فيها مئات آلاف السكان بلا مياه ولا كهرباء.
وتحولت ماكورماك إلى مدينة كبرى عائمة فوق المياه، وهي مأوى الناس من مختلف المجتمعات النهرية المتنوعة على طول ساحل نيجيريا، وتتكون من ست قرى مختلفة ومنتشرة عبر مساحات من الأرض والمياه، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 300 ألف، ولا يعرف أحد الرقم الحقيقي على وجه الدقة.
وتملك المدينة الكثير من الأعاجيب؛ إذ يتحكم في الكثير من عاداتها الأقوياء والمسيطرون، ويقطن قراها الكثير من المسلمين، ويفرض أصحاب المال والقوة عادات وطقوسًا رمضانية مميزة في ماكوكو، ورغم انتشار سمعة السحر والشعوذة في المدينة إلا أن أهلها ينفون ذلك.
ويعيش سكان ماكوكو من المسلمين أجواء رمضان؛ حيث يعلن الزعيم بدء أيام الصيام، وغالبًا ما يتناسق مع ما تعلنه الدولة، ويبدأ النساء في صنع "العصيدة" وتصنع من اللحم، وكذلك "الدويا" وهي تحضر من اللحم والأرز والقمح وإلى جانبها السلطة، وتسمي "أذنجي" و"ساري"، وبعدها يتم تناول اللبن والشاي، ويقوم السكان بعمل الأطباق المحتوية على البقول والنشويات واللحم بكل أنواعه، وخاصة الأسماك.
ويحتسي السكان شراب "كوكو"؛ وهو مصنوع من الذرة، ويضاف إليه السكر، وغالبًا يكون هو شراب الإفطار، كما أن هناك عصائر الفواكه بكل أنواعها.