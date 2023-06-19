مساعي المملكة لاحتضان معرض "إكسبو 2030".. جهود تعكس رؤيتها للمستقبل

"حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، هذه رؤية ورسالة السعودية لإكسبو 2030، تناغمًا مع حراكها الواضح، لتصبح مركزًا لريادة الأعمال والاقتصاد والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع المعارض، تزامنًا مع نهضتها لبناء قاعدة موارد اقتصادية بديلة عن النفط، واحتفالًا بجهودها بتحقيق مستهدفات وبرامج رؤية 2030، وقد استشعر سمو ولي العهد -حفظه الله- أهمية الحدث، امتدادًا لاهتمام سموه برؤية المملكة 2030، إذ ستمثل استضافة المعرض فرصة مثالية للمملكة لمشاركة قصتها في تحقيق تحول وطني غير مسبوق، مع دول وشعوب العالم.