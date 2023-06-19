مساعي المملكة لاحتضان معرض "إكسبو 2030".. جهود تعكس رؤيتها للمستقبل

تَوّجت المملكة مساعيها لاحتضان معرض إكسبو 2030 بمشاركة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، المقرر عقده اليوم في باريس. وهي الجهود التي بدأتها المملكة بحملتها الترويجية الهادفة لاستضافة المعرض في الحفل الختامي الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.
وتسعى المملكة لاختطاف تنظيم هذا المعرض الذي يقام كل خمسة أعوام تُنافس فيه هذه المرة أوكرانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وتقترب أكثر من الفوز به بأكثر نسب تصويت؛ لما لها من مكانة وثقل إقليمي واقتصادي وقوة تُمَكنها من احتضان هذا المعرض العابر للدول.
هذه المساعي تترجم الجهود العليا لتنظيم مثل هذه المحافل العالمية التي تُعنى بالابتكار والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والمعرفي، فالمملكة تمتلك إرثًا معرفيًّا وعمقًا تاريخيًّا.
وليس عبثًا اجتهاد السعودية وسعيها للفوز بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2030؛ فهو يمثل تظاهرة تتسابق لها الدول والكيانات، ومنصة لتبادل العلوم والتواصل مع العالم وإبراز الهوية السعودية، وعرض المنجزات، والاحتفاء بالجوانب الحضارية لدى الدولة المستضيفة، ومنه تصاغ الشراكات وتعقد الاتفاقيات، علاوة على كونه محفلًا اقتصاديًّا اجتماعيًّا يحظى بأرقام حضور مرتفعة وتغطيات إعلامية مكثفة.
"حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، هذه رؤية ورسالة السعودية لإكسبو 2030، تناغمًا مع حراكها الواضح، لتصبح مركزًا لريادة الأعمال والاقتصاد والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع المعارض، تزامنًا مع نهضتها لبناء قاعدة موارد اقتصادية بديلة عن النفط، واحتفالًا بجهودها بتحقيق مستهدفات وبرامج رؤية 2030، وقد استشعر سمو ولي العهد -حفظه الله- أهمية الحدث، امتدادًا لاهتمام سموه برؤية المملكة 2030، إذ ستمثل استضافة المعرض فرصة مثالية للمملكة لمشاركة قصتها في تحقيق تحول وطني غير مسبوق، مع دول وشعوب العالم.
وتعكس مشاركة سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس، ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ودعم ومتابعة لاستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، وكان كذلك للجناح السعودي المشارك في إكسبو المقام بدبي 2020 حضور خطف أنظار الزوار.