"الزعاق" يحدد توقيت أطول نهار وليل خلال السنة.. وموعد تساويهما

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الشمس تتحرك في رحلة سنوية بشكل لحظي، من الشمال إلى الجنوب والعكس على شكل بندول، وعند وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، تسمى نقطة المنقلب الصيفي، وعند وصولها إلى أقصى نقطة لها ناحية الجنوب تسمى نقطة المنقلب الشتوي، وعند مرورها على خط الاستواء تسمى نقطة العبور.
وأضاف "الزعاق" أن أطول يوم في السنة يكون يوم 22 يونيو في المنقلب الصيفي؛ فيما يكون موعد المنقلب الشتوي أطول ليلة في السنة في 22 ديسمبر، وفي نقطة العبور الخريفي يتساوى الليل والنهار يوم 22 سبتمبر.
وأوضح "الزعاق"، في فيديو على حسابه بتويتر أن الشمس ستتخطى خط الاستواء الساعة الرابعة وأربع دقائق من فجر غد الجمعة؛ حيث تكون قادمة من مدار السرطان لمدار الجدي، وبسبب بُعد الشمس عن الأرض (150 مليون كيلومتر) فإن موعد تساوي الليل والنهار سيتأخر لأربعة أيام تقريبًا، ويكون يوم الثلاثاء على كل أنحاء العالم.