"الزعاق" يحدد توقيت أطول نهار وليل خلال السنة.. وموعد تساويهما

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن الشمس تتحرك في رحلة سنوية بشكل لحظي، من الشمال إلى الجنوب والعكس على شكل بندول، وعند وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، تسمى نقطة المنقلب الصيفي، وعند وصولها إلى أقصى نقطة لها ناحية الجنوب تسمى نقطة المنقلب الشتوي، وعند مرورها على خط الاستواء تسمى نقطة العبور.