إطلاق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة لعام 2024م

أطلقت أمانة العاصمة المقدّسة الإصدار الثاني لعام 2024م من الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.
وتضمن الإصدار عدداً من الاشتراطات والإرشادات التي يترتب على متعهدي الإعاشة الالتزام بها واتباعها؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال التغذية والإعاشة.
وأوضحت "الأمانة" أن من أبرز الاشتراطات التي وردت في الدليل ضرورة حصول مقدّمي خدمات الإعاشة والتغذية على الرخص النظامية الصادرة من الجهات الرسمية بحيث تكون سارية الصلاحية، مثل: رخصة البلدية والسجل التجاري ورخص الدفاع المدني، كما تضمن الدليل الاشتراطات الواجب توافرها في المباني المخصّصة لإقامة مطابخ متعهدي الإعاشة، إضافة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإعاشة والتعاقد مع شركات ومؤسسات وحجاج الداخل وبعثات مكاتب شؤون حجاج الخارج، لتقديم خدمات الاعاشة وفق الاحتياجات والكميات المطلوبة وحسب رغبات الحجاج بموجب قوائم طعام يتم الالتزام بها.
ونوّهت بأن دليل الاشتراطات الخاصة شمل الوجبات الغذائية المقدمة وطرق تحضيرها وتقديمها، الى جانب عددٍ من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في تلك المطابخ والمنشآت الغذائية وضرورة حصولهم على البطاقات الصحية النظامية والشهادات التي تثبت خلوهم من الأمراض وتدريبهم على أداء الأعمال الخاصة بالغذاء في مختلف مراحله، وكذلك اشتراطات وسائل النقل المخصّصة لتلك الوجبات وعديد من الاشتراطات والالتزامات الواجب توافرها لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.