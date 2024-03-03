إطلاق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة لعام 2024م

وأوضحت "الأمانة" أن من أبرز الاشتراطات التي وردت في الدليل ضرورة حصول مقدّمي خدمات الإعاشة والتغذية على الرخص النظامية الصادرة من الجهات الرسمية بحيث تكون سارية الصلاحية، مثل: رخصة البلدية والسجل التجاري ورخص الدفاع المدني، كما تضمن الدليل الاشتراطات الواجب توافرها في المباني المخصّصة لإقامة مطابخ متعهدي الإعاشة، إضافة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإعاشة والتعاقد مع شركات ومؤسسات وحجاج الداخل وبعثات مكاتب شؤون حجاج الخارج، لتقديم خدمات الاعاشة وفق الاحتياجات والكميات المطلوبة وحسب رغبات الحجاج بموجب قوائم طعام يتم الالتزام بها.