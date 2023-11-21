"قهوجي" تروي قصة طالبة حصلت على الماجستير بعد عامين من وفاتها بجامعة المؤسس

روت الدكتورة نهلة قهوجي عميدة كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز قصة حصول الطالبة خلود فتوا - رحمها الله - على درجة الماجستير الأربعاء الماضي بعد عامين من وفاتها.
وفي التفاصيل، ذكرت الدكتورة "قهوجي" في حديثها لبرنامج "ساعة شباب" على قناة "خليجية" أن الطالبة خلود فتوا رحمها الله كانت متميزة في مرحلة البكالوريوس، وأرادت إكمال دراستها العليا، وبالفعل أنهت متطلبات دراسة الماجستير، وبدأت إجراءات الإطار النظري، وطلبت أن تكون الرسالة من إشراف الدكتورة فاطمة يوسف.
وأضافت : في منتصف الدراسة أصيبت الطالبة بمرض وانقطعت عن الدراسة، وتوفيت بعد أن سلمت النسخة النهائية للرسالة، وتم طي قيدها، بعد ذلك جاءت فكرة منحها الدرجة، وتم إعادة القيد كإجراءات نظامية.
وتابعت: جرى الترتيب لمناقشة الرسالة وتم تحديد الموعد، وحضرت أسرة الطالبة وقامت المشرفة بالنيابة بتقديم العرض الذي كان من إعداد الطالبة الراحلة لأن العرض كان تجريبيًا للطالبة نفسها قبل وفاتها أمام مجلس القسم، وتم العرض فيما بعد أمام اللجنة بتاريخ 15 نوفمبر 2023 بحضور أسرتها، ومُنحت درجة الماجستير برسالة عنوانها "تأثير مكمل مستخلص القهوة الخضراء على زيادة وزن الجسم ومقياس مستوى الدهون لدى البالغين في المملكة".
ووصفت الدكتورة نهلة قهوجي هذه المبادرة بـ"الإنسانية" من جامعة الملك عبدالعزيز ومستمدة من رسالتها بخدمة العلم وتتويج الإبداع.