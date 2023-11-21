"قهوجي" تروي قصة طالبة حصلت على الماجستير بعد عامين من وفاتها بجامعة المؤسس

وفي التفاصيل، ذكرت الدكتورة "قهوجي" في حديثها لبرنامج "ساعة شباب" على قناة "خليجية" أن الطالبة خلود فتوا رحمها الله كانت متميزة في مرحلة البكالوريوس، وأرادت إكمال دراستها العليا، وبالفعل أنهت متطلبات دراسة الماجستير، وبدأت إجراءات الإطار النظري، وطلبت أن تكون الرسالة من إشراف الدكتورة فاطمة يوسف.