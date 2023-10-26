وزير الداخلية يزور الأحساء ويلتقي قادة القطاعات الأمنية وعددًا من أهالي المحافظة

كما التقى سموه عددًا من المواطنين أهالي المحافظة، حيث ألقى عبدالمحسن الجبر كلمة الأهالي رفعوا خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تلقاه المحافظة أسوة ببقية محافظات المملكة من اهتمام ودعم مستمرين للارتقاء بكل ما من شأنه تحقيق مزيدٍ من الرخاء والازدهار في سائر أرجاء المملكة.