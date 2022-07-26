"الأرصاد" يُنبِّه عسير والشرقية ونجران: رياح وسُحب رعدية وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق عسير ونجران والشرقية.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وتثليث وطريب وبيشة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة وبقيق وحرض وسلوى وعردة والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.