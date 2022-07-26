"الأرصاد" يُنبِّه عسير والشرقية ونجران: رياح وسُحب رعدية وعوالق ترابية

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.