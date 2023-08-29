بالقسطرة التداخلية.. زراعة أجهزة غسيل الكلى لـ3 مرضى في نجران

تمكّن أطباء الأشعة التداخلية في مستشفى الملك خالد بنجران من إجراء 3 عمليات لزراعة جهاز غسيل كلوي في الذراع لمرضى يعانون من الفشل الكلوي عن طريق القسطرة، في إجراء يعدّ الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.
وذكرت "صحة نجران" أن كل عملية من عمليات زراعة الوصلة لجهاز الغسيل الكلوي تمت تحت التخدير الموضعي عن طريق القسطرة، واستمرت ما يقارب 40 دقيقة، وتلقى بعدها المرضى الرعاية الصحية اللازمة، وغادروا المستشفى وهم بصحة جيدة.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تسهم في تخفيف أعداد الإحالات لخارج المنطقة، والحد من انتقال العدوى وتقليل المضاعفات التي تحدث في طرق الغسيل التقليدي، وذلك يأتي مواكبة للتطور في مجال الطب الحديث والبرامج الرقمية، وتحقيقاً لبرامج تحسين تجربة المريض التي تسهم في تجويد الخدمات العلاجية المقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن من فوائدها استخدامها لفترات طويلة، وتقلل من الإصابة بالالتهابات، الأمر الذي يتيح تقديمها لجميع مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة والبالغ عددهم 316 مريضًا.
جدير بالذكر أن قسم الأشعة التداخلية في مستشفى الملك خالد بنجران نفّذ 2610 إجراءً تشمل إجراءات إنقاذ الحياة وسحب جلطات من شرايين الرئتين، إضافة إلى إجراءات سحب جلطات وفتحت شرايين الأطراف السفلية، وإيقاف النزيف عن طريق القسطرة، وعلاج حالات الالتهاب عالية الخطورة، والعديد من الأورام وتضخم البروستاتا الحميد ودوالي الخصية والساقين، إلى جانب أخذ العينات التشخيصية تحت الأشعة، والعديد من الإجراءات الأخرى.