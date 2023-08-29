بالقسطرة التداخلية.. زراعة أجهزة غسيل الكلى لـ3 مرضى في نجران

وأشارت إلى أن هذه التقنية تسهم في تخفيف أعداد الإحالات لخارج المنطقة، والحد من انتقال العدوى وتقليل المضاعفات التي تحدث في طرق الغسيل التقليدي، وذلك يأتي مواكبة للتطور في مجال الطب الحديث والبرامج الرقمية، وتحقيقاً لبرامج تحسين تجربة المريض التي تسهم في تجويد الخدمات العلاجية المقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن من فوائدها استخدامها لفترات طويلة، وتقلل من الإصابة بالالتهابات، الأمر الذي يتيح تقديمها لجميع مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة والبالغ عددهم 316 مريضًا.