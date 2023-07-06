المملكة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات التعاونية لتنويع آليات التمويل في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس وفد المملكة المشرف العام على فريق تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، المشارك في الاجتماع الوزاري لقادة البحث والتطوير والابتكار لدول مجموعة العشرين (G20) المُنعقد في جمهورية الهند، موضحًا أن المملكة عملت على إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار، حيث أنشأت لجنة عليا للقطاع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.