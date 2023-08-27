ستنفذ عن بُعد.. "سدايا" تتيح التسجيل في 32 معسكرًا لـ"تعلّم الآلة ml" لتدريب 800 مواطن ومواطنة بلغات البرمجة والبايثون

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، عن فتح باب التسجيل في معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب أكثر من 800 مختص من أصحاب الخبرة والمهتمين في المجال ومن حديثي التخرج بالتخصصات ذات العلاقة من الكوادر الوطنية عبر 32 معسكرًا ستنفذ عن بُعد في عدد من المراحل.