ستنفذ عن بُعد.. "سدايا" تتيح التسجيل في 32 معسكرًا لـ"تعلّم الآلة ml" لتدريب 800 مواطن ومواطنة بلغات البرمجة والبايثون

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم، عن فتح باب التسجيل في معسكرات (تعلم الآلة ML)؛ لتدريب أكثر من 800 مختص من أصحاب الخبرة والمهتمين في المجال ومن حديثي التخرج بالتخصصات ذات العلاقة من الكوادر الوطنية عبر 32 معسكرًا ستنفذ عن بُعد في عدد من المراحل.
ويبدأ التسجيل في المرحلة الأولى من المعسكرات ابتداءً من اليوم الأحد 27 أغسطس - 2 سبتمبر 2023، بينما ستبدأ برامج هذه المرحلة في 10 سبتمبر وتستمر لمدة 4 أسابيع؛ بهدف تزويد المتدربين بالمفاهيم الأساسية لتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والشبكات العصبية، وتقنيات التحسين، والتعلم العميق، وتأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.
ويُشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية ولديه إلمام بلغات البرمجة بشكل عام ولغة البايثون بشكل خاص، ومعرفة جيدة في التعامل مع البيانات والحسابات الرياضية، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية.
ودعت سدايا الراغبين في الانضمام إلى هذه المعسكرات للتسجيل عبر الرابط التالي: https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/academy.
ويأتي إطلاق هذه المعسكر ات في إطار جهود "سدايا" نحو تعزيز التعلم والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصافّ الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.