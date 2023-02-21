برعاية ولي العهد.. إقامة "كأس العلا للهجن" بجوائز تتخطى 80 مليون ريال

وقال المهندس عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا: سباقات الهجن هي إرث المملكة العريق وثقافتها على مر التاريخ، وهي رياضة الأجداد التي انتقلت للآباء والأبناء وحظت باهتمام ودعم كبيرين من قبل القيادة الرشيدة، وللهجن دلالة عميقة متجذّرة في العلا، ويذكرها تاريخها العريق العلا حيث كانت ملتقى للقوافل.