"الصحة" تغلق مركز حجامة مخالفًا للاشتراطات الصحية بالطائف

وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ خصّت به "سبق" أن وزارة الصحة حددت ووضعت آلية تنظيمية تضبط ممارسة الحجامة في مناطق المملكة لتكون في بيئةٍ صحية آمنة بالتدريب والتأهيل لمن يمارس الحجامة في المملكة على أساسيات إجرائها، وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، إضافة إلى وسائل مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية واحتياطات ومحاذير الحجامة، ومهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها.