"الصحة" تغلق مركز حجامة مخالفًا للاشتراطات الصحية بالطائف

باشرت فرق الالتزام والطب البديل بصحة الطائف خلال الجولات اليومية مركز حجامة مخالفًا للاشتراطات وسلامة المرضى، حيث تبين للجنة أنه يتم استخدام نفس الأدوات وإعادة التدوير بعد غسلها بطريقةٍ يدوية، ودون أي مقومات لمكافحة العدوى، وإعادة تغليفها، مما يدخل ضمن المهام المكلف بها أعضاء اللجان وهي ضبط الغش التجاري.
وحرصًا على سلامة المراجعين تم ضبط مخالفة غش تجاري، ومحاضر اللجان بالمخالفات، ورفع إغلاق تحفظي؛ نظرًا للتجاوزات التي تشكل خطرًا على صحة المريض.
وأوضحت "صحة الطائف" في بيانٍ خصّت به "سبق" أن وزارة الصحة حددت ووضعت آلية تنظيمية تضبط ممارسة الحجامة في مناطق المملكة لتكون في بيئةٍ صحية آمنة بالتدريب والتأهيل لمن يمارس الحجامة في المملكة على أساسيات إجرائها، وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، إضافة إلى وسائل مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية واحتياطات ومحاذير الحجامة، ومهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها.
وشددت على ضرورة الإبلاغ عن أي نوع من أنواع المخالفات غير النظامية ممن يدّعون الطب البديل أو الحجامة أو أي ممارسات صحية غير مصرح لها من جهات الاختصاص في الأماكن المخصصة.