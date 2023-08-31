"القيادة" تهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.