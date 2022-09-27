باقتصاد جديد غير نفطي.. "باطرفي": أبشركم بفائض في ميزانية السعودية بعد 10 سنوات من العجز

وفي مقاله "المخطط السعودي للقفز على البرميل" بصحيفة "مكة الإلكترونية"، يبدأ باطرفي بأول هدف اقتصادي إستراتيجي ويقول: "من أهم أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ تنويع مصادر الدخل العام بعيدًا عن النفط، وتحقق ذلك خلال خمس سنوات فقط، عندما ارتفعت مساهمة الصادرات البترولية من أكثر من ٩٠ بالمئة في ٢٠١٥ إلى أقل من ٥٠ بالمئة في ٢٠٢٠. ورغم التوقع بتغير هذه المعادلة خلال العام الحالي، نتيجة لصعود أسعار النفط لأسعار قياسية، إلا أن الزيادة المرتقبة لدخل المصادر الأخرى تضاعفت أيضًا نتيجة لسياسات الاستثمار المباشر في الأسواق الدولية والمحلية، والتي أثمرت، خاصة خلال فترة كورونا، عن أرباح عالية، وزيادة إيرادات الضرائب والرسوم والصادرات الزراعية والصناعية والمعدنية؛ إضافة إلى الخدمات اللوجستية والسياحية والأنشطة التجارية".