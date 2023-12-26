"مبادرات لترويج السياحة السعودية والعمانية بالأسواق العالمية" في اجتماع مشترك

استعرضت لجنة تفعيل الشراكة السعودية العمانية في مجال السياحة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال السياحة، من خلال مبادرات تهدف إلى تطوير برامج سياحية مشتركة لزيادة الترويج السياحي للبلدين في الأسواق العالمية، وتستهدف جذب المزيد من السياح الدوليين للمنطقة.