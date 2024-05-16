"فيديو الاعتداء على شخص لأخذ حق الصديق".. "قانوني": 5 جرائم وهذه هي العقوبات

وعن لو كان ذلك عن طريق المزاح بين الأصدقاء، قال البرادي لـ"سبق" : بما أنه لم يكتب على الفيديو أنه مقطع تمثيلي يعتبر مرتكبًا للجرائم أعلاه ما عدا الأولى والثانية؛ لأن الجريمة الاولى والثانية متعلّقة بالضرب، وهذا يسقط إذا ثبت أنه مزح، أما الباقي فهو قائم؛ لأن من يراه لا يراه يعتقد أنه صحيح لعدم كتابة: مشهد تمثيلي على مقطع الفيديو، وربما هذا ينشر ثقافة البلطجة بين الشباب ومن رأى المقطع ربما يصدق الفعل.