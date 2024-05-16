"فيديو الاعتداء على شخص لأخذ حق الصديق".. "قانوني": 5 جرائم وهذه هي العقوبات

أوضح المستشار القانوني عبدالله البرادي أن ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص بالاعتداء على شخص آخر بضربه بالعقال على وجهه بحجة أخذ حق صديقه بيده؛ يعتبر مرتكبًا لـ"5" جرائم.
وأضاف البرادي: أن الجريمة الأولى، وهي جريمة الاعتداء البدني على شخص، وهذا فيه حق خاص وفيه حق عام بالتعزير، والجريمة الثانية هي الضرب في الوجه وهذا محرم شرعًا وهذا حق عام يوجب التعزير، والجريمة الثالثة أخذه -كما يقول- حق صديقه بيده دون سلوك الطرق النظامية لاستيفاء الحقوق، هذا يعتبر بلطجة وخروجًا عن القانون يوجب التعزير.
وأما الجريمة الرابعة فهي نشر المقطع، وهذا تشهير يعاقب عليه بعقوبة تصل للسجن سنة والغرامة 500 ألف ريال، وفق المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والجريمة الخامسة هي نشر المقطع وهو مقطع ينشر ثقافة العنف وأخذ الحقوق من الآخرين باليد، وهذا يعتبر نشرًا لما فيه مساس بالنظام العام والآداب العامة ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة تصل لثلاثة ملايين، وفق المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ لذلك على النيابة العامة رفع الدعوى العامة ضده.
وعن لو كان ذلك عن طريق المزاح بين الأصدقاء، قال البرادي لـ"سبق" : بما أنه لم يكتب على الفيديو أنه مقطع تمثيلي يعتبر مرتكبًا للجرائم أعلاه ما عدا الأولى والثانية؛ لأن الجريمة الاولى والثانية متعلّقة بالضرب، وهذا يسقط إذا ثبت أنه مزح، أما الباقي فهو قائم؛ لأن من يراه لا يراه يعتقد أنه صحيح لعدم كتابة: مشهد تمثيلي على مقطع الفيديو، وربما هذا ينشر ثقافة البلطجة بين الشباب ومن رأى المقطع ربما يصدق الفعل.
وأكد البرادي أننا ضد انتشار ثقافة أخذ الحقوق باليد والخروج خارج القانون وأعمال البلطجة التي تنتشر بين الشباب ويغذيها مثل هذه المقاطع.