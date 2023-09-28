جناح سلطنة عمان بـ"كتاب الرياض" يُعرّف بإسهامات علمائها ومبدعيها في إثراء الفكر الإنساني

تحلّ سلطنة عمان ضيفَ شرف في معرض الرياض للكتاب 2023، ويسترعي الانتباهَ في جناحها المشارك في المعرض تعدُّدُ الأقسام التي يضمّها الجناح، والتي تهدف إلى تعريف زوار المعرض بالثقافة العمانية، وإسهامات العلماء والمفكرين والمبدعين العمانيين في إثراء الفكر العربي والحضارة الإنسانية، التي شارك فيها علماؤها في مختلف فروع المعرفة بنصيب وافر يضاهي نظراءهم في البلدان العربية، والدول الأخرى في العالم. ومن أبرز الأقسام في الجناح: قسم المخطوطات الذي يتضمّن مخطوطات نادرة ومهمة لعلماء عمانيين في مجالات: الطب، والفلك، والبحار، وعلوم القرآن الكريم.