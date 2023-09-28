جناح سلطنة عمان بـ"كتاب الرياض" يُعرّف بإسهامات علمائها ومبدعيها في إثراء الفكر الإنساني

تحلّ سلطنة عمان ضيفَ شرف في معرض الرياض للكتاب 2023، ويسترعي الانتباهَ في جناحها المشارك في المعرض تعدُّدُ الأقسام التي يضمّها الجناح، والتي تهدف إلى تعريف زوار المعرض بالثقافة العمانية، وإسهامات العلماء والمفكرين والمبدعين العمانيين في إثراء الفكر العربي والحضارة الإنسانية، التي شارك فيها علماؤها في مختلف فروع المعرفة بنصيب وافر يضاهي نظراءهم في البلدان العربية، والدول الأخرى في العالم. ومن أبرز الأقسام في الجناح: قسم المخطوطات الذي يتضمّن مخطوطات نادرة ومهمة لعلماء عمانيين في مجالات: الطب، والفلك، والبحار، وعلوم القرآن الكريم.
ومن المخطوطات: مخطوطة في الطب للعالم الطبيب راشد بن عميرة "ق 10-11هـ"، وهي عبارة عن دراسة تشريحية للعين؛ وفقًا لما أوضحت لـ"سبق" أخصائية الفهرسة بدائرة المخطوطات العمانية نوال أحمد البوسعيدي، التي بيّنت أن "ابن عميرة" شرح طبقات العين وارتباطها بالدماغ والشرايين، وكتب وصفًا دقيقًا لها، كما وضع رسمًا لأجزائها، وقد اختارته منظمة اليونسكو عام 2013م ضمن قائمة العلماء والشخصيات المؤثرة تاريخيًّا.
وأفادت نوال أحمد البوسعيدي، المسؤولة في جناح سلطنة عمان، بأن "ابن عميرة" حوّل جزءًا من بيته إلى مستشفى لمعالجة المرضى والعناية بهم، مضيفة أنه برع في عددٍ من فروع المعرفة الأخرى؛ كالصيدلة، والفقه، كما أبدع في الشعر أيضًا.