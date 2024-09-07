البدء في بناء مصنع سيارات "هيونداي" بالسعودية نهاية العام

يُتَوَقَّع أنْ يبدأ بناء مصنع سيارات هيونداي نهاية العام الجاري 2024 في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، على أن يبدأ إنتاج المركبات في عام 2026، ويُعتبر هذا المصنع الأول للشركة الكورية في منطقة الشرق الأوسط.