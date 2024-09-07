البدء في بناء مصنع سيارات "هيونداي" بالسعودية نهاية العام

يُتَوَقَّع أنْ يبدأ بناء مصنع سيارات هيونداي نهاية العام الجاري 2024 في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، على أن يبدأ إنتاج المركبات في عام 2026، ويُعتبر هذا المصنع الأول للشركة الكورية في منطقة الشرق الأوسط.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50,000 سيارة سنويًّا بحلول عام 2030، بما في ذلك السيارات التقليدية والكهربائية؛ ممّا سيسهم في توفير فرص عمل محلية وتعزيز صناعة السيارات في المملكة.
وسيمتلك صندوقُ الاستثمارات العامة حصةَ 70% في المشروع المشترك، بينما تمتلك "هيونداي" الحصة المتبقية البالغة 30%، ويُقدَّر إجمالي الاستثمار في المشروع بحوالي 500 مليون دولار.
وتُعتبر المملكة أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط؛ حيث تعتمد بشكل أساسي على الواردات لتلبية احتياجاتها من السيارات، وتدعم السعوديةُ خططَ تحويل 30% من المركبات في العاصمة الرياض إلى الكهربائية.