"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح نشطة في 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنوّرة، في حين الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما لا يُستبعد هطول أمطارٍ متفرقة على أجزاءٍ من وسط المملكة.