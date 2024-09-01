"سبق" توقّع مذكرة تفاهم مع "هيئة الإذاعة والتلفزيون" لاستثمار موادها الإعلامية في منصة "سيما"
وقّعت هيئةُ الإذاعة والتلفزيون، مذكرةَ تفاهم مع صحيفة سبق الإلكترونية؛ حيث مثّل الاتفاقيةَ من هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ تركي العتيبي مدير مركز الإرشيف الرقمي، فيما مثل صحيفةَ سبق الإلكترونية الأستاذُ عبدالرحمن الجوهري مساعد رئيس التحرير للتخطيط والتطوير بالصحيفة.
وتضمّنت الاتفاقيةُ عددًا من البنود المرتكزة على استثمار الموادّ الإعلامية التي تملكها صحيفة "سبق" في منصة سيما؛ وهي منصة رقمية تحت مظلّة الهيئة تعنى باستثمار المواد المرئية والسمعية التي تتواءم مع أهداف رؤية 2030 في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها والمساهمة في دعم الإبداع في صناعة المحتوى.
وقال الأستاذ تركي العتيبي: إنه سيتمّ تدشين المنصة مع شركائنا خلال فترة قريبة، معبرًا عن امتنانه لكل الشركاء في نجاح المنصة، مضيفًا: أن المنصة متاحة للراغبين من القطاع العام والقطاع الخاص في استثمار موادهم الإعلامية.
ومن جهته عبّر الأستاذ عبدالرحمن الجوهري عن شكره للهيئة إثر تبنّيها حفظَ واستثمار حقوق الملكية الفكرية للموادّ التي تملكها المؤسسات السعودية وتعزيز استخدامها وفق ضوابط محددة تضمن حقوق جميع الأطراف.