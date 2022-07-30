بدون مستمسكات.. "أمانة جدة" تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 45 ألف م2 بالحرازات

وأوضحت الأمانة، أن البلدية أزالت إحداثيات بمنطقة "الحرازات"، بعد أن تحققت الفِرَق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين؛ مما استوجب إزالة التعديات التي شملت أسوار احتوت غرفًا ومستودعًا بالإضافة لمبنى مسلح لغرض محال تجارية؛ مبينة أن فِرَقها الميدانية تعمل بالتعاون مع إدارات الأمانة على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.