الرئيس الروسى يشكر ولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.