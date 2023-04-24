"لولاها ما وصلوا لبر الأمان".. لبنان يثمّن جهود المملكة في إجلاء مواطنيه من السودان

وقد وصل على متن الرحلة البرية التي استغرقت ساعات عدة، 51 فردًا؛ هم: "مريم شمص، حسين محمد شمص، رودي الهبر، بول الهاشم، عباس غدار، حبيب علاءالدين، عبد الرحمن إسماعيل، معن عبيد، آدم إسماعيل، خالد الحميدي، فاطمة العزو، محمد عائشة، سندس عمران، تسنيم عائشة، ريناد عائشة، صهيب عائشة، علي مظلوم، مرعي عبد الفتاح، وليد العبيد، مايا شاتيلا، رناد نحفاوي، ميرا نحفاوي، ريم نحفاوي، مرزوق نحفاوي، لؤي نحفاوي، سوزان الكلي، نور مظلوم، ليا بلوق، جاد بلوق، علي بلوق، أحمد شمص، حسين أحمد شمص، ديالا رباح، مريم جواد، حسان عطية، أمير عطية، ريم إسماعيل، عمر عبدالعال، انتصار عبد العادل، ياسمين عبدالعال، رفيدة عبد العال، مصطفى عبد العال، علي عبد العال، مرعي عبد الفتاح، عدنان ديوب، علي ديوب، سارة ديوب، أحلام هديو، سوسن نعيان، لين حمودي، أحمد محمود حسين".