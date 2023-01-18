"الغذاء والدواء": تسجيل أكثر من 8 آلاف منتج دوائي وعشبي وبيطري في "سدر"

وقالت "الغذاء والدواء": نظام "سدر" يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم؛ كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات إلكترونيًّا، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد، والتعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، وإلغاء طلب تسجيل مستحضر تجديد، وطلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.