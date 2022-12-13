"في زمن الفرص".. كاتبة سعودية: قلبي يؤلمني على هذا النوع من الشباب

في كل واحد منا شيء مميز

وتطالب "العضيدان" الشباب بالبحث في أنفسهم ومعرفة ما يتميزون فيه، وتقول: "الأمر ليس فلسفيًّا لكن حين خلقنا الله سبحانه أودع في كل واحد منا شيئًا مميزًا لا يملكه الآخر، ويظل ذلك الشيء المميز قابعًا في أعماقنا مثل الكنز المدفون في عمق الأرض، حتى نحصل عليه لا بد أن نبذل جهدًا في الحفر وحمل الأتربة وتحمّل الألم والجروح وعوامل البيئة وسخرية المارين. مع الأسف بعض العاطلين يركزون على انتظار ما سيحدث خارجيًّا فيقبعون في دائرة الانتظار والأعوام تركض من فوقهم، بينما المهارات والقدرات ترقد في داخلهم".