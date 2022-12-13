"في زمن الفرص".. كاتبة سعودية: قلبي يؤلمني على هذا النوع من الشباب

ترفض الكاتبة الصحفية سلوى العضيدان أن يضيع الشباب أعمارهم في البطالة انتظارًا للوظيفة، مؤكدة أن الزمن تغيّر، ولم يعد هذا زمن انتظار الوظائف، وأن بداخل كل منا قدرات ومهارات يمكن لمن يحسن استغلالها في مشروع بسيط، أن يجعل من حياته قصة نجاح، أما من ينتظر فلا يلومنّ إلا نفسه.
قلبي يؤلمني حقًّا عليهم
وفي مقالها "أبغى وظيفة" بصحيفة "الاقتصادية": تبدأ العضيدان بعبارة للفيلسوف اليوناني أفلاطون، وتقول: "من أقوال أفلاطون الجميلة: لم يحدث أبدًا أي شيء يستحقّ التقدير عن طريق المصادفة، كما لم يحدث أيضًا أي اختراع عن طريق المصادفة؛ كلاهما جاء عن طريق العمل الجاد.. حين أفكر في وضع بعض الشباب العاطل عن العمل الذين يكتفون بالانتظار وحسب، فإن قلبي يؤلمني حقًّا عليهم؛ لأني واثقة بأنهم يومًا ما سيندمون على كل تلك الأوقات المهدرة التي ضاعت من حياتهم وهم يحلمون بالوظيفة، وكأنما الرزق قد حصر فيها فقط".
في كل واحد منا شيء مميز
وتطالب "العضيدان" الشباب بالبحث في أنفسهم ومعرفة ما يتميزون فيه، وتقول: "الأمر ليس فلسفيًّا لكن حين خلقنا الله سبحانه أودع في كل واحد منا شيئًا مميزًا لا يملكه الآخر، ويظل ذلك الشيء المميز قابعًا في أعماقنا مثل الكنز المدفون في عمق الأرض، حتى نحصل عليه لا بد أن نبذل جهدًا في الحفر وحمل الأتربة وتحمّل الألم والجروح وعوامل البيئة وسخرية المارين. مع الأسف بعض العاطلين يركزون على انتظار ما سيحدث خارجيًّا فيقبعون في دائرة الانتظار والأعوام تركض من فوقهم، بينما المهارات والقدرات ترقد في داخلهم".
الزمن تغير عن السابق
وتؤكد الكاتبة أن "الزمن تغير عن السابق، فالفرص في زمن الإنترنت وسهولة الاتصال والتواصل والتطبيقات حين تمتزج بقوة الإيمان بالمهارات والقدرات المدفونة داخليًّا، فإنها ستكون بمنزلة ركوب مصعد نحو أعلى طابق في ناطحة سحاب. قصص نجاح الأسر المنتجة، قبل أعوام، بدأت برأس مال ربما لا يتعدّى ألف ريال حتى صارت من أصحاب الملايين، وقصص الشباب الذين بدؤوا تحقيق أحلامهم من بيع Food Truck، يجب أن تكون دافعًا عظيمًا للشاب العاطل، ليعيد برمجة أفكاره ويفكر خارج صندوق الوظيفة الروتيني".
التجارة الإلكترونية والتسويق
وتضرب "العضيدان" مثالًا برواج التجارة الإلكترونية، وتقول: "اليوم نشهد طفرة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "والدروب شوبينق"، والاتجاه العالمي حاليًّا يركز على ذلك، فالناس خلال أزمة كورونا اعتادوا على الشراء والطلب من المواقع الإلكترونية، وحين انقشعت الأزمة اكتشفوا أن ذلك الأمر مريح أكثر من التسوق الفعلي والذهاب إلى المولات وسط الزحام والإرهاق وغيره".
قصص شباب لم ينتظروا الوظيفة
وتضيف الكاتبة: "اليوم نشاهد قصصًا لفئة متميزة من الشباب المثابرين الذين لم يقبلوا بالسكون وسط دائرة انتظار الوظيفة، وآمنوا بأن الفرص لا تلقى على رصيف الحياة، فاجتهدوا في الحفر والتنقيب في أعماقهم، وأخرجوا تلك المهارات والقدرات للنور. بإمكان أي عاطل وعاطلة الانضمام إليهم في مشوار النجاح، لا تقل أخاف من سخرية من حولي، ومن تقييمهم وانتقادهم لي؛ لأنك إن فعلت فستظل محلك سر، بلادنا مليئة بالفرص في ظل رؤية 2030".
ركز على مهاراتك وقدراتك
وتعود الكاتبة لتركز على قدرات ومهارات الشباب، وتقول: "ركز على مهاراتك وقدراتك وشغفك هل يقودك نحو مشاريع "المطاعم، الكافيهات، المقاولات، التجارة، صيانة السيارات، تجارة التمور، الملابس، العطور، الخضار، البخور، التقنية، التطبيقات، والعقارات.. إلخ"".
أنت من تختار البطالة
وتنهي "العضيدان" بعبارة تحمل فيها الشباب مسؤولية بطالتهم، فتقول: "في زمن الفرص الذي نعيشه حاليًّا.. البطالة من اختيارك".