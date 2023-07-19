اشتداد موجة الحر على جنوب أوروبا وحرارة البحر المتوسط تتطرف عن معدلاتها بأكثر من 5 درجات

ومن المنتظر أن تشتد وطأة الحر في إيطاليا لتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف الثلاثينيات ومنتصف الأربعينيات في معظم المناطق؛ حيث ستصل في روما ما يقارب 43 درجة مئوية؛ وبذلك قد تُحَطم أعلى درجة حرارة في تاريخها سجلاتها المناخية، ولا يُستبعد أن تقترب درجة الحرارة في صقلية وسردينيا من 48 درجة مئوية؛ مما يهدد الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة في التاريخ المسجل في أوروبا.