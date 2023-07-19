اشتداد موجة الحر على جنوب أوروبا وحرارة البحر المتوسط تتطرف عن معدلاتها بأكثر من 5 درجات

تشير آخر الخرائط الجوية إلى أن الكتلة الهوائية الحارة والتي اندفعت في وقت سابق من الأسبوع لجنوب القارة الأوروبية، ستشتد تأثيراتها خلال الأيام القادمة وتطال دولًا أوروبية جديدة.
ومن المنتظر أن تشتد وطأة الحر في إيطاليا لتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف الثلاثينيات ومنتصف الأربعينيات في معظم المناطق؛ حيث ستصل في روما ما يقارب 43 درجة مئوية؛ وبذلك قد تُحَطم أعلى درجة حرارة في تاريخها سجلاتها المناخية، ولا يُستبعد أن تقترب درجة الحرارة في صقلية وسردينيا من 48 درجة مئوية؛ مما يهدد الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة في التاريخ المسجل في أوروبا.
ويمتد تأثير الكتلة الهوائية الصحراوية الحارة شرقًا تدريجيًّا خلال الأيام القادمة لتطال تأثيراتها دول البلقان بما فيها اليونان، بالإضافة إلى تركيا وخاصة الأجزاء الغربية منها.
وفي سياق منفصل، أدى تأثر دول وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بموجات حارة خلال الأسابيع الماضية، إلى ارتفاع درجة حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط عن معدلاتها المعتادة بأكثر من 4- 5 درجات مئوية وخاصة في الجزء الغربي منه.
وإذا ما استمر هذا الارتفاع المطرد في درجات حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط خلال الأشهر القادمة؛ فقد يُنذر بظروف جوية أكثر تطرفًا على بعض الدول المطلة على حوض المتوسط خلال الخريف القادم!